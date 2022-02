Veneto: Unioncamere, primi segnali di ripresa nel barometro dell'economia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unioncamere Veneto ha pubblicato il periodico barometro dell'economia regionale, riferito al quarto trimestre 2021. Sono 479.437 le imprese registrate (-0,1 per cento su base annuale, -0,4 per cento sul trimestre precedente), di cui 429.779 sono attive (+0,5 e -0,3 per cento). Le procedure aperte per scioglimenti e liquidazioni sono state 3.197, il livello più alto dal 2018 in poi, triplicate rispetto al 2020. Scende ancora, per il terzo trimestre consecutivo, il numero di ore di cassa integrazione (17,4 milioni), risale invece l'indice dei prezzi al consumo (+3,7 per cento sul trimestre precedente, +1,9 per cento su base annuale). Le immatricolazioni dei veicoli segnano una leggera crescita rispetto al periodo luglio-settembre 2021 (+1,2 per cento), ma restano ancora ampiamente sotto i livelli pre-pandemia con un totale di 111 mila rispetto ai 150 mila del 2019. (Rev)