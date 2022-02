Torino: Lo Russo su scontri manifestazione Arbarello, questione limiti cortei va superata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei limiti dei cortei va superata tenendo conto delle singole manifestazioni. Ma non lo decido io, ne tantomeno il Prefetto perché la misura mi pare di capire sia di carattere nazionale. Lo ha affermato in Consiglio comunale il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando gli scontri in piazza Arbarello nel fine settimana tra i giovani e la Polizia durante la manifestazione in solidarietà al tirocinante morto sul lavoro ad Udine. "Siamo in un contesto complicato con la zona arancione. Ci sono delle disposizioni precise arrivate alle Prefetture e tra queste c'è il divieto ai cortei - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)