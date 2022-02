Veneto: Chioggia e Vicenza nella rosa delle città finaliste a Capitale italiana della Cultura 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inserimento di due città venete, Vicenza e Chioggia, nella rosa delle 10 città finaliste a Capitale italiana della Cultura 2024 è motivo di orgoglio per tutta la Regione. Lo dice il presidente della Regione Luca Zaia, dopo la pubblicazione della "short list" da parte del ministero della Cultura. “Sapere che, per la prima volta, su 10 città candidate due sono venete – dice Zaia - testimonia il valore dell’immenso patrimonio culturale posseduto dalla nostra Regione, capace di esprimere, attraverso due città dalla storia secolare e dai tratti identitari diversi e ugualmente molto forti – Vicenza e Chioggia - il suo carattere estremamente articolato”. Zaia ricorda il riconoscimento ottenuto da Vicenza nel 1994 di Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell'Unesco, per i 23 monumenti e le 3 ville della città disegnati da Andrea Palladio. "Nel 1996 sono state inserite nella lista dell’Unesco altre 21 ville del Palladio presenti nel territorio, dimostrando così come la città non possa considerarsi in modo autonomo, ma sia di fatto inserita in una cornice più ampia, che coincide con l’intero Veneto”, aggiunge Zaia. Di Chioggia, la ‘piccola Venezia’, va ricordata la storia secolare di altissimo valore, in cui la dimensione ambientale si intreccia con quella culturale, custodendo perle sconosciute come la Torre del Campanile di Sant’Andrea che conserva l’orologio da torre più antico al mondo, tuttora funzionante. “Mi auguro che i caratteri unici di queste due città possano essere determinanti nelle valutazioni della commissione ministeriale e portare in Veneto un riconoscimento ambito, facendo della cultura un volano per turismo, economia e ambiente”, conclude Zaia. (Rev)