Trasporti: Vallascas (Ac), Tfr ex marittimi Tirrena bloccato, intervenga Governo

- Cento ex-lavoratori della Tirrenia-Cin sono in attesa da oltre un anno del Tfr. Lo denuncia Andrea Vallascas, deputato di Alternativa che ha presentato un’interrogazione ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico per sollecitare lo sblocco delle liquidazioni degli ex dipendenti, in pensione o in quiescenza, dell’azienda, sospese all’indomani dell’avvio della procedura di concordato preventivo. “Sono i lavoratori a pagare il prezzo più alto di una gestione della compagnia che si è conclusa con la consegna nel giugno 2020 dei libri contabili al tribunale fallimentare di Milano – ha spiegato Vallascas. Adesso, il Governo sblocchi le liquidazioni, anche perché si tratta di somme che non possono in alcun modo rientrare nella procedura di concordato”. “Se da una parte il concordato con continuità aziendale consente all’azienda di proseguire l’attività, dall’altra – sottolinea Vallascas -, prevede comunque il congelamento dei pagamenti e dei debiti pregressi dell’azienda sino alla conclusione del procedimento, così come vengono temporaneamente sospese le posizioni aperte all’Inps e all’Agenzia delle Entrate”. (segue) (Rsc)