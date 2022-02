© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica militare ha eseguito il trasporto in bio contenimento di una bimba di sei mesi in attesa di trapianto di midollo da Lecce a Brescia a bordo di un velivolo C-130J. Secondo quanto riferisce l’Aeronautica sul suo profilo Twitter, la bimba e la mamma, entrambe positive, hanno viaggiato in una speciale barella isolata assistite da team medico biocontenimento della Forza armata.(Res)