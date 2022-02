Abruzzo: via libera Regione a Piano regionale rete scolastica 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di questa mattina, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Pietro Quaresimale, ha approvato il Piano regionale della rete scolastica per l'anno scolastico 2022-2023. Nello specifico, la Giunta ha preso atto dei Piani provinciali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e ampliamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2022/2023, trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti, del congelamento del Piano provinciale della rete scolastica della Provincia dell'Aquila che ha confermato la volontà di non operare alcuna rimodulazione dell'attuale assetto della rete scolastica provinciale, del congelamento del Piano provinciale della rete scolastica della Provincia di Teramo che ha stabilito il mantenimento delle situazioni di reggenza relative all'Istituto di Bellante, all'Itc Pascal Comi Forti ed al Liceo Artistico per il design F. Grue di Castelli. Ha approvato, inoltre, le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica nella provincia di Pescara e gli interventi di adeguamento dell'offerta d'istruzione nella provincia di Teramo. (Gru)