Centrodestra: Lega Campania, federazione repubblicana proposta di buonsenso

23 luglio 2021

- "Il nostro leader Matteo Salvini ha sempre lavorato sodo per dare stabilità al Paese, non considerando vantaggi personali né partitici. La proposta di una federazione in stile repubblicano è figlia di una linea politica di responsabilità e di buonsenso. Avanti così!". È quanto hanno dichiarato in una nota congiunta il segretario regionale della Lega, i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali e i segretari provinciali della Campania. (Ren)