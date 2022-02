Imprese: Fim-Cisl, accogliamo positivamente cessione impianti Ast Terni a gruppo Arvedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salutiamo positivamente e con fiducia la notizia del closing di oggi che vede la cessione degli impianti dell’Ast di Terni dalla Thyssenkrupp al gruppo italiano Arvedi. Un’operazione indice di un settore, quello della siderurgia, che non racconta solo crisi e difficoltà ma che anzi può essere invece importante volano di rilancio per l’economia del Paese, specie in un momento storico in cui il mercato e i prezzi e la richiesta dell’acciaio offrono possibilità concrete di rilancio. Lo dichiarano il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò. "Come Fim Cisl - proseguono - saremo pronti a fare la nostra parte per poter discutere, da subito con il gruppo Arvedi di progetti e investimenti che possano ridare al sito ternano quegli spazi persi in passato e nel rilancio di produzioni di laminati inox, fucinati e tubi che possano rendere sempre più competitivi gli impianti ternani. Saremo particolarmente vigili anche sul tema ambientale e della sostenibilità, temi già affrontati con le organizzazioni sindacali in questi anni ma che resta per noi un punto di forza su cui esercitare il nostro ruolo". (segue) (Com)