Sardegna: la Regione studia piano per prevenire invasione cavallette

- Un nuovo piano per prevenire l'invasione di cavallette, la piaga che da alcuni anni, minaccia diverse zone della Sardegna centrale e mette a rischio le coltivazioni con danni ingenti per il settore agricolo. E' l'obiettivo della Regione che questa mattina ha promosso un incontro a Ottana, nel Nuorese, al quale hanno preso parte gli assessori regionali della Difesa dell'ambiente e dell'Agricoltura, Gianni Lampis e Gabriella Murgia e alcuni sindaci del territorio interessato dal fenomeno. Nelle scorse settimane, la Giunta regionale ha stanziato 800mila euro (500mila per il 2021, 200mila per il 2022 e 100mila per il 2023) per la pianificazione e l’attuazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del fenomeno. Una quota di 300mila euro è destinata alla predisposizione di un Piano per le attività di studio, monitoraggio, prevenzione e contrasto alla diffusione del fenomeno e al supporto delle attività. Inoltre, dopo un primo stanziamento di 400mila euro, la Giunta ha inserito in bilancio 2 milioni di euro per i danni alle aziende agricole. “L'agenzia Laore ha rilevato la presenza di questo insetto principalmente nella provincia di Nuoro, ma il problema si sta diffondendo anche verso sud, nell'Oristanese - ha spiegato l'assessore Murgia - La Regione si è già adoperata per venire incontro alle richieste arrivate dai territori. Stiamo procedendo con il progetto di prevenzione e contemporaneamente provvederemo ai ristori agli agricoltori danneggiati”. (segue) (Rsc)