Trasporti: Conftrasporto, con pedaggi lungo il Brennero l'Italia rischia l'isolamento, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedaggi sull'asse del Brennero, "la Baviera dice sì e ora l'Italia, oltre alla stangata sul piano economico, rischia l'isolamento". Conftrasporto-Confcommercio lancia l'allarme e chiede l'intervento immediato del Governo in sede europea. A parlare è il presidente della Confederazione delle imprese di trasporto, Paolo Uggè, che dopo l'annuncio dell'introduzione di nuovi pedaggi lanciato recentemente dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, si dice fortemente preoccupato per le conseguenze di quella misura sull'economia italiana, dopo che anche il presidente della Baviera Markus Söder ha chiesto a sua volta al ministro federale dei Trasporti di introdurre un pesante aumento dei pedaggi nell'Alta Baviera. Uggè non entra nel merito della questione, ma ricorda al Governo che da anni l'economia italiana sta subendo danni ingenti per le limitazioni imposte dall'Austria ai Tir che percorrono l'asse del Brennero per oltrepassare il confine. (segue) (Com)