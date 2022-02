M5s: Ciarambino, profili fake è clima d'odio contro Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Il pensiero critico è uno di pilastri fondanti di ogni democrazia. Per questo è da condannare senza appello quanto è stato messo in atto ai danni di Luigi Di Maio, al centro di una campagna di fango scatenata da chi, con viltà estrema, al confronto preferisce nascondersi dietro profili fake". Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino che poi ha proseguito: "Un'azione inaccettabile che noi tutti i consiglieri del Gruppo regionale campano del Movimento 5 stelle condanniamo fermamente, esprimendo solidarietà massima al nostro ministro degli Esteri. È assolutamente poco edificante ingenerare un clima d'odio agli occhi di un Paese che soffre e che ha bisogno, invece, di una politica che si occupi di dare risposte per contrastare l'emergenza in corso". (Ren)