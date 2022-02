Imprese: Cda Ita approva nuovo piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Ita Airways, presieduto da Alfredo Altavilla, si è riunito in data odierna ed ha approvato il nuovo piano industriale della Società. Durante la riunione - riferisce una nota - il Consiglio ha altresì discusso il conferimento dell’incarico di advisor legale e advisor finanziario per l’operazione relativa alla futura alleanza strategica, il tutto in coerenza con le politiche di acquisto approvate dalla Società. I relativi dettagli verranno forniti quando la procedura formale di assegnazione sarà finalizzata. E’ stato spostato al prossimo Cda il tema relativo alla politica di remunerazione aziendale. (Com)