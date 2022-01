Piemonte: Cirio, circa un terzo bambini ha deciso di aderire a campagna vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 1/3 le famiglie in Piemonte che hanno deciso di aderire alla campagna vaccinale per i più piccoli. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale pediatrico Humanitas. "E l'apertura del centro pediatrico di oggi ci permette di fare un passo in più, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato - ha continuato Cirio -. Io non ho mai visto negative la partecipazione dei privati, purché garantiscano il servizio con efficacia e costi sostenibili. In passato abbiamo intensificato questa collaborazione per l'assistenza e le cure al Covid e adesso per i vaccini", ha concluso. (Rpi)