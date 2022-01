Sardegna: Irpef, la Regione lascia invariata l'aliquota (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rimarcare l’impegno della Regione è anche l’Assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino. “Abbiamo deciso di non gravare sui cittadini, già in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia dal punto di vista economico, mettendo semmai in campo una serie di misure finalizzate a creare sviluppo e abbattere il muro dell’isolamento che purtroppo caratterizza alcuni territori”, ha evidenziato, ripercorrendo le linee guida dei provvedimenti di carattere economico adottati anche con l’ultima Finanziaria. “Tra i regimi di aiuti alle imprese previsti, di particolare rilevanza sono sicuramente i contributi a fondo perduto e il fondo progettazione rivolto ai Comuni - ha detto Fasolino - Con le risorse destinate alle giovani coppie e a chi avvia un’attività d’impresa in un piccolo Comune della Sardegna interveniamo sullo spopolamento e l’isolamento dei territori, confermando le misure sul lavoro favoriamo invece le assunzioni, senza dimenticare gli investimenti nel sociale e nel diritto alla salute, che fanno parte di quel sistema ‘qualità della vita’ che deve diventare la nostra Isola sia per i sardi sia per chi vuole investire o vivere in Sardegna. (Rsc)