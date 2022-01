Imprese: Fim-Cisl, accogliamo positivamente cessione impianti Ast Terni a gruppo Arvedi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo senso - aggiungono - sollecitiamo anche gli enti locali a mettere in campo i necessari interventi infrastrutturali, materiali e immateriali, che da anni aspettiamo, sfruttando anche le risorse del Pnrr, per rendere sempre più competitivo il sito ternano e le aziende del territorio. Con la cessione al gruppo Arvedi, storico produttore italiano, dell’Ast si apre quindi un’importante possibilità di rilancio, non solo dell’Ast, ma di un settore primario per l’Italia come quello della siderurgia che nel Paese vive ormai da anni fasi altalenanti tra eccellenze e difficoltà. Un settore invece, che per importanza strategica per la nostra industria necessita anche a fronte della transizione ecologica, di una regia da parte del governo al quale continuiamo a chiedere da mesi un tavolo nazionale sulla siderurgia, necessario per affrontare dentro un disegno unico di politica industriale per l’acciaio nel nostro Paese". (Com)