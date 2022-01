Torino: centrosinistra su 'allontanamento zero', va ritirato creando successiva cabina regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'allontanamento zero significa tornare indietro di troppo. E anche noi come consiglieri comunale Piemontesi chiediamo di dire no a questo provvedimento. Si ritiri e si apra subito dopo una cabina di regia sul tema. Lo ha affermato il presidente della commissione Servizi Sociali del Comune di Torino Vincenzo Camarda (Pd) a margine della presentazione dell'ordine del giorno presentato dal centrosinistra in Consiglio per chiedere di fermare il provvedimento regionale 'allontanamento zero' che prevede una stretta sugli affidi dopo i casi di cronaca avvenuti negli ultimi anni. (segue) (Rpi)