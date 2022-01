Veneto: soddisfazione del Consiglio regionale per Vicenza e Chioggia candidata e Capitale italiana della Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le candidate a Capitale della cultura 2024 sono tutte di altissimo livello. Lo dice il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, commentando l'inserimento anche di Vicenza e Chioggia nella lista scelta dal ministero della cultura. "E' un risultato già di per sé importante il superamento della prima ‘scrematura’ grazie alla qualità del dossier presentato dall’Amministrazione comunale vicentina come di quella chioggiotta al Ministero" ha detto Ciambetti. Si tratterà di una sfida al rialzo, con candidature di fama mondiale. " L’ultimo esame vedrà un panel di concorrenti qualificatissimo. Ciò è un bene perché la Capitale della Cultura italiana 2024 in ogni caso sarà tra le migliori espressioni che il nostro Paese può offrire". Nella lista ci sono anche Siracusa, l’unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, Pesaro, Grosseto, Sestri Levante e il Golfo del Tigullio, Mesagne nel brindisino. "Essere in questo gruppo, con due città venete giunte alla fase finale, non può non inorgoglire e sono sicuro che all’esame del prossimo 3 e 4 marzo Vicenza e Chioggia faranno la loro figura”, chiude Ciambetti.(Rev)