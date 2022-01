Piemonte: approvato il protocollo per garantire medico base a clochard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata oggi in Regione Piemonte la sottoscrizione di un protocollo dove la stessa Regione assieme agli enti partecipanti si impegna ad erogare le prestazioni di assistenza sanitaria anche ai senza fissa dimora. Per rendere possibile questo percorso sono stati stanziati 200 mila euro. "L’approccio ai bisogni delle persone senza dimora richiede un’azione integrata ed aperta ad un ampio livello di intervento delle diverse istituzioni, con particolare agli aspetti socio assistenziali e sanitari - ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi -. E’ con l’obiettivo di intervenire in una situazione critica che la Regione ha sottoscritto questo protocollo che mette insieme diverse istituzioni e soggetti che sono impegnati su questo fronte. (segue) (Rpi)