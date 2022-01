Piemonte: approvato il protocollo per garantire medico base a clochard (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre fare rete per individuare soluzioni ad un problema che è sempre più grave. Per quanto riguarda la pandemia Covid abbiamo indicato il Dirmei come soggetto che svolgerà la funzione di coordinamento operativo, individuando linee di indirizzo e protocolli specifici per la gestione delle persone senza dimora e fragili in riferimento agli loro bisogni, sempre in raccordo con gli uffici della direzione regionale Sanità e Welfare", ha spiegato Icardi. "Il passo che abbiamo compiuto oggi - ha affermato l'assessora al Welfare del Piemonte, Chiara Caucino- è di fondamentale importanza in quanto per la prima volta la Regione si impegna a fornire alle persone senza fissa dimora un sostegno sanitario e sociale, favorendo un percorso virtuoso volto a includere, curare e farsi carico anche di chi si trova in queste condizioni estreme. (segue) (Rpi)