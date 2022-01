Piemonte: Coldiretti su peste suina, assessore scarica responsabilità su depopolamento dei cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta evidenziamo un atteggiamento grave dell'assessore Protopapa e del direttore Balocco che, semplicemente con una lettera, di fatto scaricano la responsabilità ai vari soggetti sul territorio, dalle province fino agli enti di gestione delle aree protette, rispetto alle azioni da mettere in atto per il depopolamento dei cinghiali in un momento così critico per il diffondersi della peste suina africana. Lo hanno affermano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale, in relazione alla lettera che l'assessorato all'Agricoltura ha inviato, nei giorni scorsi, per fornire indicazioni rispetto all'impiego di gabbie e recinti di cattura, con lo scopo di limitare il disturbo dei suini selvatici. (segue) (Rpi)