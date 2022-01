Piemonte: Confartigianato, raffica di rincari mette a rischio tenuta imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffica di aumenti che riguarda tutto il settore agroalimentare, dal latte, alle stalle, alle attività di trasformazione, ai trasporti, alla distribuzione, fino all'energia rischia di mettere a rischio la tenuta delle imprese artigiane. L'allarme è stato lanciato in una nota stampa da Confartigianato Piemonte. "Per il comparto agroalimentare gli ultimi due anni sono stati drammatici a causa della pandemia e dei lockdown - ha affermato Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - ora questa raffica di aumenti che riguarda tutta la filiera, potrebbe mettere definitivamente in ginocchio le imprese artigiane del food, che sono spesso a conduzione familiare. (segue) (Rpi)