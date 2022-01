Piemonte: Confartigianato, raffica di rincari mette a rischio tenuta imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per non parlare del caro bollette che sta penalizzando in modo trasversale tutte le attività artigiane e che sta mandando al tappeto molte imprese del comparto alimentare, nonostante le misure di contenimento già adottate dal governo. A questo punto serve un atto di coraggio per manovre strutturali, non sono sufficienti interventi spot", ha continuato De Santis. "Le nostre imprese artigiane sono al collasso e rischiano di chiudere -ha spiegato il presidente di Confartigianato Torino - servono ristori immediati e la possibilità di inserire aiuti economici nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (segue) (Rpi)