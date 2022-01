© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera i carabinieri della compagnia di Casoria (Napoli) sono intervenuti in Piazza San Paolo dove un 32enne del posto era stato ferito con una coltellata all'addome. Secondo le ricostruzioni, il 32enne sarebbe stato ferito durante una lite, scoppiata per motivi di viabilità. Curato al pronto soccorso dell’Ospedale di Frattamaggiore (Na), è stato ritenuto guaribile in 10 giorni. (Ren)