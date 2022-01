Covid: in Piemonte per non vaccinati rischio 13 volte più alto terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana dal 22 al 28 gennaio in Piemonte i ricoverati sono stati 13 su 100 mila tra i non vaccinati e 1 su 100 mila tra i vaccinati. La mortalità nell’ultima settimana ha riguardato persone con più di 40 anni e i decessi sono stati 12,7 su 100 mila tra i no vax over 40, contro gli 1,9 su 100 mila tra quelli che hanno ricevuto la somministrazione. I non vaccinati hanno quindi un rischio circa 13 volte più grande di finire in terapia intensiva e circa 7 volte maggiore, dopo i 40 anni, di morire a causa del Covid. (Rpi)