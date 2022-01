Napoli: controlli e sanzioni su taxi e Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia locale di Napoli della U.o. Chiaia del reparto turistico, durante i controlli ai taxi e Ncc, hanno sanzionato in via Partenope un conducente taxi perché sprovvisto di certificazione green pass. In zona Aeroporto è stata fermata una conducente di auto privata che da Corvara (Salerno) aveva trasportato 4 turiste milanesi dall'albergo in cui alloggiavano fino all'aeroporto dietro corrispettivo di euro 140,00 con sanzione pecuniaria di euro 173,00. Sempre nei pressi dello scalo di Capodichino ad un conducente taxi è stata ritirata la licenza con sanzione di euro 86,00 perché sorpreso a svolgere il servizio al di fuori del proprio turno assegnato. Un cittadino bulgaro, regolarmente residente in Italia, alla guida della propria auto con targa bulgara trasportava un concittadino da Marano fino all'aeroporto dietro corrispettivo economico, oltre alla sanzione di 173,00 con fermo amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione, è stata applicata la sanzione del pagamento in contanti in quanto autoveicolo straniero.(Ren)