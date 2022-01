Sardegna: la scoperta di due archeologi, una reggia nuragica su uno dei colli di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una reggia nuragica di colore bianco, oltre venti metri d'altezza, addirittura più grande ed importante di quella di Barumini, su uno dei colli che sovrasta Cagliari, Monte Urpinu, sede di un parco che è uno dei polmoni verdi della città. Ne rimangono pochi segni: una sequenza di massi calcarei della cinta esterna, altre grosse pietre, che probabilmente erano parte di una delle torri, e resti di manufatti che continuano a essere testimoni un passato molto lontano. L'eccezionale scoperta, di cui riferisce il quotidiano L'Unione Sarda, è stata fatta dagli archeologi Giovanni Ugas e Nicola Dessì, "ispirati" in questo ritrovamento dal Corrado Mascia, cagliaritano, appassionato di archeologia e promotore della pagina Facebook "I custodi della memoria" che ha indicato ai due studiosi la strada migliore per recuperare la memoria del monumento. "Il nuraghe di Monte Urpinu - ha spiegato Giovanni Ugas - mostra lo stesso disegno planimetrico della reggia nuragica di Su Nuraxi di Barumini, ma era più grande a giudicare dalla lunghezza della cortina muraria residua". La reggia nuragica di Cagliari, purtroppo, ha subito danni irreversibili a causa dell'intensa attività estrattiva (una cava di calcare) che nel passato ha caratterizzato la zona, senza contare le fortificazioni militari sorte durante la seconda guerra mondiale e la grande cisterna in cemento realizzata dal Comune in anni recenti. (segue) (Rsc)