Piemonte: candidato Borgo di Stupinigi come progetto bandiera del Pnrr

- Il recupero del complesso di Stupinigi è ufficialmente uno dei progetti bandiera che la Regione Piemonte candiderà sui fondi del Pnrr. Lo ha definito la giunta regionale, con una delibera che conferma la volontà di investire su un nuovo grande piano di riqualificazione dopo quello che ha interessato la Reggia di Venaria. Dalla Regione annunciano che sarà il più grande per il sistema culturale e turistico piemontese. "Le risorse a disposizione di ogni Regione sono 20 milioni, che in Piemonte saranno impiegati per il recupero dell’area della Palazzina di caccia, ma anche per creare una vera e propria cittadella adiacente con negozi, attività artigianali e commerciali - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura Vittoria Poggio - è pronto a raccogliere questa sfida. (segue) (Rpi)