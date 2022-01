Sport: Cirio, la sciatrice più veloce al mondo è Piemontese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sciatrice più veloce al mondo è Piemontese. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio complimentandosi per il titolo ottenuto da Valentina Greggio. "201,29 km/h è questa l'incredibile velocità raggiunta dall'atleta verbanese. Che ha vinto il suo terzo titolo mondiale in sci di velocità. Complimenti Valentina, sei, per la terza volta, l’orgoglio di tutta la nostra Regione", conclude Cirio.(Rpi)