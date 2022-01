Lavoro: Conte (Leu), modificare bando fibra ottica per difendere produzioni di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Modificare il bando nazionale per la fibra ottica, introducendo le specifiche di competenze, per evitare che lo stabilimento Fos - Prysmian di Battipaglia esca fuori mercato in favore di analoghe e più competitive produzioni francesi. Lo chiederò, con una interrogazione al ministro dell'Innovazione tecnologica, Colao, appena saranno terminati gli adempimenti per l'insediamento del Presidente della Repubblica". Lo ha dichiarato Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali. "Il sito Fos Battipaglia – ha continuato il parlamentare - dà lavoro a 900 persone, tra 300 diretti e 600 nell'indotto. Senza la modifica al bando nazionale, la società multinazionale Prysmian potrebbe spostare la produzione e i nuovi investimenti per 40 milioni di euro in Francia, che invece ha introdotto le specifiche, considera la fibra un asset strategico, e rende conveniente quella prodotta sul suo territorio. La modifica al bando nazionale va fatta rapidamente anche per salvaguardare ricerca e valore della fibra prodotta in Italia, contro materiali di minore qualità importati soprattutto dalla Cina. Difendere lo stabilimento Fos di Battipaglia significa tutelare direttrici di sviluppo del territorio e posti di lavoro". (Ren)