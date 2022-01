Piemonte: Cirio, a gennaio fatti 1,3 milioni di vaccini, superata scadenza Green Pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo a gennaio abbiamo somministrato 1,3 milioni di vaccini. Questo ci ha permesso di vaccinare tutti coloro che avevano il Green Pass in scadenza in questo mese. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale pediatrico Humanitas. "Il sistema sta correndo per dare delle risposte in tempo molto rapide. E noi abbiamo reagito subito alle modifiche segnalate a dicembre e siamo orgogliosi di questo", ha concluso Cirio. (Rpi)