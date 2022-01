Piemonte: Cirio, da domani accesso libero ai vaccini per over 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani gli over 12 che non si sono ancora vaccinati avranno accesso diretto alle prime dosi. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale pediatrico Humanitas. "Grazie alle somministrazioni siamo a 1/5 dell'occupazione ospedaliera rispetto all'anno scorso. Noi vogliamo prendere per mano le persone che hanno paura e portarle a vaccinarsi", ha concluso Cirio. (Rpi)