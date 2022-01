Piemonte: dati Arpa, 50 giorni consecutivi senza pioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità del Piemonte è da record. Sono 50 giorni consecutivi che la Regione è senza precipitazioni significative. Uno dei 15 periodi secchi più lunghi degli ultimi 63 nella Regione. Lo certifica lo studio di Arpa Piemonte. Già il 2021 si era chiuso con un deficit del 17 per cento e il 2022 non promette situazioni migliori. Tutti i bacini del nord della Regione si trovano in condizioni di siccità moderata, mentre sono di siccità severa le zone sud-occidentali del Piemonte. (Rpi)