Piemonte: vicepresidente Anci innovazione, con Pnrr occasione per rendere più connesse comunità territoriali

- I 2 miliardi e 800 milioni messi a disposizione dal Pnrr per la digitalizzazione della Pa rappresentano una nuova straordinaria occasione per rendere sempre più connesse e servite le comunità del nostro territorio. Un tema che ci sta particolarmente a cuore e che continueremo a presidiare come abbiamo sempre fatto, con la speranza che i fondi del piano di ripresa e resilienza consentano al Piemonte di superare il digital divide una volta per tutte. Lo ha affermato il vicepresidente all’Innovazione di Anci Piemonte, Michele Pianetta, a margine del webinar 'Pa Digitale. Le risorse per i Comuni protagonisti della transizione digitale'. (segue) (Rpi)