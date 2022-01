Torino: Assoturismo-Confesercenti, ok volontari ma salvaguardare professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Confesercenti entra nella polemica sui 600 volontari chiamati dal Comune di Torino per l'organizzazione dell'Eurovision song contest 2022. Il presidente di Assoturismo-Confesercenti Fulvio Griffa ha sottolineato che "come successe per Torino 2006, i volontari sono un valore aggiunto, non solo da un punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista del coinvolgimento della città. Tuttavia, tra gli impegni a supporto richiesti non riteniamo possano esserci le funzioni che vengono svolte da professionisti abilitati, che hanno svolto un percorso professionalizzante e possiedono i requisiti di legge. (segue) (Rpi)