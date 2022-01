Napoli: Maresca, su Bagnoli sindaco Manfredi inizia male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Bagnoli pessimo inizio e brutta scelta del sindaco Manfredi sui sub commissari e sul comitato tecnico. Se questo è il metodo, iniziamo proprio male". Lo ha dichiarato in una nota Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione. "Una scelta di lottizzazione, quella dei nomi per la struttura commissariale di Bagnoli, per accontentare candidati non eletti ed altre non note diverse istanze senza alcuna interlocuzione con le categorie professionali e sociali né con la città". Per Maresca «alcune nomine appaiono almeno bizzarre. In particolare è stato nominato un notaio, amante della musica classica e che a questo punto si propone come 'tuttologo', già nominato dal governatore De Luca presidente della Fondazione Ravello. E, guarda caso, capolista non eletto di Manfredi per la corsa al Comune alle ultime amministrative". (segue) (Ren)