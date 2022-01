Napoli: Maresca, su Bagnoli sindaco Manfredi inizia male (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora sugli altri incarichi il leader della minoranza di centrodestra ha incalzato: "Un dottore dietologo nel comitato tecnico, anche lui casualmente marito dell'attuale presidente della prima Municipalità. Un'altra che è dipendente C1 distaccata dal Comune di Roma. Altri parenti ed amici vari e, per finire, la chicca: un colonnello "resuscitato" dalla tragica gestione de Magistris". Maresca ha concluso: "Ci chiediamo cosa ci sia dietro queste nomine che garanzia tecnica offrano i soggetti designati e secondo quali parametri non dichiarati siano stati scelti. Così non va. Bagnoli è una delle grandi scommesse su cui si gioca il futuro della città e siamo convinti che tutti i napoletani abbiano diritto di saperlo. Auspichiamo un passo indietro da parte di Manfredi per favorire un metodo più trasparente e partecipato attraverso un avviso pubblico". (Ren)