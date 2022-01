Piemonte: prorogato al 15 marzo bando rivolto a imprese agroindustriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte ha prorogato al 15 marzo 2022 la scadenza del bando 2021 a favore dell'agroindustria. Il bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 21 milioni di euro, prevede aiuti alle imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. "Con il provvedimento di oggi rispondiamo prontamente alle necessità espresse dal comparto dell’agroindustria, che ha bisogno di più tempo nell’espletare le procedure per partecipare al bando - lo hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa -. Si conferma infatti la volontà da parte della Regione nel dare maggiore possibilità alle imprese piemontesi che intendono investire in nuovi processi produttivi e in tecnologie innovative, rendendole più competitive", hanno concluso. (Rpi)