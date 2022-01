© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 10.979 casi pari all'11,6 per cento dei tamponi eseguiti e i ricoveri in calo di 6 unità, la Regione Piemonte vive un altro giorno positivo sul fronte dell'emergenza Covid. Nella giornata di oggi l'Unità di crisi ha segnalato anche 15.888 guariti e 14 decessi, di cui 3 avvenuti oggi. Sul fronte ospedaliero sono -5 i ricoverati in terapia intensiva, e -1 quelli nei reparti ordinari. (Rpi)