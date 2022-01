Campania: Legnini commissario straordinario ricostruzione post sisma e interventi Ischia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legnini ha continuato: "Sarò a Napoli e ad Ischia per avviare concretamente il lavoro insieme alla Regione, ai sindaci e ai cittadini, non appena la nomina sarà registrata dalla Corte dei Conti e si potrà quindi procedere al passaggio di consegue con il mio predecessore, consigliere Carlo Schilardi, che ugualmente ringrazio per il lavoro sin qui portato avanti". Quindi ha concluso: "Assicuro il mio massimo impegno, che ho il dovere di coniugare con quello riguardante il Centro Italia, avendo comunque la certezza di poter contare sulla professionalità e la dedizione di una squadra di qualità, ed ispirandomi alle innovazioni e semplificazioni procedurali che hanno consentito di sbloccare e poi far decollare la ricostruzione post sisma 2016”. (Ren)