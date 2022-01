Campania: Bruno Ferrario confermato segretario Fai-Cisl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferraro ha proseguito: "Su questo piano dopo la conquista della Legge 199 del 2016 contro il caporalato, fortemente voluta dalla nostra federazione, sono sopraggiunti risultati di rilievo sul lato repressivo, tuttavia resta ancora molto da fare affinché quella normativa possa dare tutti i suoi frutti in termini preventivi". Tra le vertenze affrontate da Ferraro, quella della forestazione: "Tra risorse dimezzate e blocco del turn over continuiamo a vivere questo comparto come un problema, invece è una risorsa strategica per contrastare il dissesto idrogeologico, prevenire gli incendi, rilanciare le aree interne, una sfida che sembra essere stata colta dall'attuale governo regionale, con il quale va avanti il confronto per costruire soluzioni definitive, garantendo la salvaguardia dell'ambiente, recuperando i ritardi nei pagamenti e tutelando l'occupazione degli addetti sia a tempo determinato che indeterminato. Mentre sui consorzi di bonifica il dissesto economico e finanziario va risolto con una immediata riforma di tutto il sistema: basta con la mortificazione dei lavoratori". Al Congresso è intervenuta anche la segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita, che ha richiamato l'attenzione sulle sfide che il comparto agroalimentare deve affrontare: "Non sono poche, anche a causa della variabilità del prezzo dei beni e della competitività estrema a cui esso è sottoposto. Caporalato, fenomeni di irregolarità e sfruttamento, giovani e occupazione femminile, i lavoratori idraulico forestali, regole nuove sulla natura gravosa dei lavori connessi ad alcuni settori, sostenibilità, valorizzazione e tutela territoriale, per citarne solo alcune". (segue) (Ren)