Sardegna: lezioni a distanza per il 21 per cento degli studenti sardi

- Il 21 per cento degli studenti sardi segue le lezioni a casa, in didattica a distanza perchè positivi al Covid o perchè contatti stretti. E' quanto certificano i dati del dati del monitoraggio settimanale sulla didattica a distanza, attivato dal Ministero dell'Istruzione e che riguardano il periodo dal 17 al 22 gennaio. 158.780 su 194.710 (l'82.1 per cento) sono gli studenti sardi che hanno partecipato al questionario lanciato dal Ministero. Di questi 126.265 sono in presenza mentre il 21 per cento è a casa, in dad. Nell'Isola sono 11.326 le classi presenti nelle scuole: alla rilevazione hanno partecipato 9.356 (l'82,6 per cento del totale); 7.705 sono in presenza di cui 1.706 in didattica digitale integrata (18,2 per cento) e 1.651 in dad (il 17,6 per cento). L'Isola ha dati in linea con quelli nazionali: in Italia su 7 milioni e 371mila studenti in tutta Italia, sei milioni e 165.480 quelli che hanno partecipato alla rilevazione (83,6 per cento), di questi 5 milioni e 49.103 in presenza. Il totale delle classi sono 315.287, l'84 per cento hanno risposto alle richieste del ministero, di queste 226.604 sono in presenza ma il 48 per cento in ddi, il 15,5 per cento sono invece in dad. Si tratta di dati più che raddoppiati rispetto al precedente rilevamento. (Rsc)