Inps: continuano nel 2022 le dismissioni del patrimonio immobiliare

- Prosegue nel 2022 il programma di dismissione immobiliare avviato negli anni scorsi dall’Istituto Nazionale della Previdenza sociale. Il 27 gennaio scorso Inps ha venduto a Roma, in Via Capuana-quartiere Montesacro, 43 immobili ad inquilini aventi diritto. L’operazione, condotta in conformità ai piani di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare Inps da reddito e al decreto legge 50 del 2017, ha consentito di realizzare un incasso di 2.736.873,84 euro. Oltre alla città di Roma, le recenti vendite hanno interessato Regioni come la Campania, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. Grazie al sostegno delle rispettive Direzioni regionali, Inps ha infatti, venduto un intero complesso immobiliare ad un’azienda ospedaliera in Campania, un’azienda agricola in Piemonte e diverse abitazioni, tramite asta pubblica, in Veneto e Lombardia, realizzando solo a gennaio un incasso complessivo di 6.500.000 euro.(Com)