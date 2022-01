Campania: Ciarambino (M5s), sciopero infermieri, le nostre battaglie per diritti di chi salva vite umane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo – prosegue Ciarambino - ci battiamo perché sia messo a disposizione l'intero fondo previsto dal governo nazionale per tutti gli infermieri costretti a operare in particolari condizioni di stress e superlavoro. Fondo che doveva servire ad erogare le premialità Covid, ma che ad oggi non è stato ancora del tutto liquidato in Campania. Richiesta che abbiamo fatto inserire anche negli atti di Bilancio del Governo nazionale, grazie all'impegno dei nostri parlamentari. Ed è di questi giorni una nota a mia firma con la quale chiedo la revoca dell'avviso dell'Asl Napoli 1, che assegna infermieri a imprecisate funzioni amministrative nelle Direzioni sanitarie che non hanno nulla a che vedere con le loro specifiche funzioni, svilendone la dignità professionale. Continuerò a essere al fianco di tutti gli operatori sanitari della Campania – ha concluso Ciarambino - facendomi portavoce delle loro istanze sia a livello regionale che con il Governo nazionale. Riconoscere i diritti di questa categoria equivale a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini". (ren)