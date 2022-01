Napoli: Baretta, due strutture per piano risanamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, il Comune ha predisposto due strutture qualificate per procedere alla rilevazione dei debiti commerciali e per la gestione delle conseguenti transazioni. La giunta - su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta - ha approvato l’istituzione di un tavolo politico-gestionale composto da sindaco o suo delegato, assessore al Bilancio, coordinatore delle attività, ragioniere generale, responsabile Area Patrimonio, responsabile Area Entrate, avvocato generale ed esperti individuati da interlocutori esterni quali Ifel, Svimez e Anci nonché provenienti dal mondo accademico". Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli in una nota: "Per l’individuazione del coordinatore, in caso di impossibilità di utilizzare risorse interne, data la straordinarietà delle esigenze da soddisfare, si potrà ricorrere ad un incarico temporaneo di collaborazione di alta qualificazione e comprovata specializzazione". (segue) (Ren)