Torino: aeroporto di Caselle recupera più della metà dei voli persi nel 2019

- Il 2021 dell'aeroporto di Caselle nella tratta nazionale si è concluso con un segno positivo importante rispetto all'anno precedente e un recupero vicino all'80 per cento sul periodo pre-pandemico. Si è attestato ad un +68,1 per cento sul 2020 e ad un meno 21,9 rispetto al 2019. Mentre a livello complessivo, si è registrato un aumento del traffico di 658 mila passeggeri, pari al +46,7 per cento rispetto al 2020 e al -47,7 per cento nel 2019, con un andamento migliore rispetto alla media italiana (-58,2 per cento). L’Aeroporto di Torino si è attestato a dicembre 2021 tra i primi 10 migliori scali regionali europei in termini di recupero del traffico: nel mese Torino Airport ha infatti registrato volumi complessivi pari all’86,4 per cento rispetto a quelli di dicembre 2019.(Rpi)