Campania: M5s, bomba sociale chiusura Prysmian Battipaglia (Sa)

- "Una nuova bomba sociale rischia di abbattersi in Campania a seguito dell'annuncio, da parte del gruppo "Prysmian Spa", di smantellare il sito di Battipaglia (Sa) per delocalizzare in Francia. L'azienda leader nella produzione di cavi per applicazione nel settore delle telecomunicazioni e delle fibre ottiche, per anni punto di riferimento nella nostra regione e nel Mezzogiorno, potrebbe essere l'ennesima realtà produttiva in fuga. In bilico c'è il destino di oltre 300 dipendenti, uniti ad altri 600 dell'indotto". Lo hanno affermato in una nota il consigliere regionale Michele Cammarano e il senatore M5s Felicia Gaudiano. (segue) (Ren)