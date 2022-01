Campania: Bruno Ferrario confermato segretario Fai-Cisl (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "La cosa peggiore è che si tratta soprattutto di suolo consumato nelle aree a tutela paesaggistica, nelle aree protette, nei territori agricoli, in quelli ad alta pericolosità idraulica, un trend continuato anche quando la crescita economica era crollata a causa della pandemia, e che permane nonostante il calo demografico e l'abbandono dei borghi. Continuiamo a consumare suolo rurale eppure continuano a mancare le infrastrutture strategiche; diminuiscono i frutteti, i seminativi, i vigneti, gli oliveti, le aree verdi: cioè quei terreni in grado di darci il cibo, di purificare l'aria, di accogliere le piogge, peraltro sempre più torrenziali. Siamo ben lontani dunque dall'obiettivo dell'Unione Europea del consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050. La sfida per una vera transizione ecologica si vince recuperando l'esistente, riciclando gli scarti, riconvertendo le produzioni, rigenerando i tessuti urbani, e le professionalità agroalimentari e ambientali sono parte determinante di questa sfida". (Ren)