Piemonte: Coldiretti su peste suina, assessore scarica responsabilità su depopolamento dei cinghiali (2)

- "Mentre il lavoro nell'area infetta procede con l'attività sinergica tra il commissario per l'emergenza della peste suina africana, Angelo Ferrari, direttore dell'Istituto sperimentale zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Giorgio Sapino, commissario nel territorio della provincia di Alessandria e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, tutto tace nella restante parte della Regione, dove si deve mettere in atto con urgenza il depopolamento per arrivare ad abbattere 50 mila cinghiali -hanno continuato Moncalvo e Rivarossa -, come, per altro, hanno già iniziato a fare i territori della Lombardia e dell'Emilia Romagna confinanti con l'area infetta. (segue) (Rpi)