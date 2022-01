Torino: Ip sceglie la Città per la ricerca sulle nuove energie per la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sancito questa mattina all'Environment park di Torino l'accordo tra Ip, Politecnico di Torino, Palazzo Civico e altri soggetti interessati sulla partnership triennale per sviluppare ricerca e innovazione sulle nuove energie per la mobilità. Grazie all’intesa siglata, i tecnici di Ip e gli scienziati delle tre istituzioni collaboreranno su progetti di innovazione e aree strategiche per la transizione ecologica: la produzione di carburanti sostenibili per aerei e navi attraverso tecnologie di economia circolare; l’impiego di idrogeno verde per il trasporto pesante e per impieghi industriali e lo sviluppo di polimeri innovativi per bitumi modificati. (segue) (Rpi)