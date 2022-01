Campania: Ciarambino (M5s), sciopero infermieri, le nostre battaglie per diritti di chi salva vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia che gli infermieri stanno portando avanti in tutto il Paese ci vede da anni in prima fila in Campania. L'opera quotidiana di questi straordinari professionisti si è rivelata di fondamentale importanza nel contrasto all'emergenza pandemica. Il nostro impegno ha portato, proprio di recente, all'approvazione di una mozione grazie alla quale abbiamo impegnato la Regione a dare finalmente attuazione, a distanza di venti anni, alla legge che istituisce la dirigenza delle professioni sanitarie e ne sancisce l'autonomia. Seguiremo la vicenda affinché non trascorrano altri venti anni perché sia riconosciuta la giusta dignità professionale a questi lavoratori. Ed è di questi giorni l'interrogazione, firmata con il collega Vincenzo Ciampi, con la quale chiediamo che venga estesa l'indennità di rischio i reparti di malattie infettive a tutti gli infermieri che assistono pazienti affetti da Covid,". Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino. (segue) (ren)